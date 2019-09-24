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Ко Дню защитника Украины назначили четыре дополнительных поезда

Ко Дню защитника Украины назначили четыре дополнительных поезда

КИЕВ. 24 сентября. УНН. "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда - во Львов, Днепр и Одессу - на праздничные и выходные дни, когда будет отмечаться День защитника Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, поезда были назначены по таким маршрутам:

  • Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 12 и 14 октября в обоих направлениях. Из Киева отправление в 7:42 и прибытие во Львов в 18:13. Из Львова поезд отправится в 11:54 и прибудет в Киев в 21:47.
  • Поезд № 237 Киев - Днепр осуществит рейсы в обоих направлениях 11 и 14 октября. Из Киева отправление в 20:28 и прибытие в Днепр в 6:12. С Днепра поезд отправится в 10:56 и прибудет в Киев в 20:06.
  • Поезд № 242/241 Одесса - Днепр из Одессы будет курсировать 11, 13, 15 октября, с Днепра - 10, 12, 14 октября. Из Одессы отправление в 23:48 и прибытие в Днепр в 9:32. Обратно отправление в 22:30 и прибытие в Одессу в 8:10.
  • Поезд № 168 Львов - Одесса отправится в рейсы 12 и 14 октября в обоих направлениях. Отправление из Львова в 9:16 и прибытие в Одессу в 20:39. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 21:05.

Напомним, что "Укрзализныця" из-за вандализма понесла убытки на более чем 12 млн грн.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця, поезд, День защитника Украины
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