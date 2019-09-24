Иск Коломойского о возвращении ПриватБанка продолжат рассматривать 1 октября

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Хозяйственный суд Киева продолжит рассмотрение иска бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи банка между Министерством финансов и лицами, которые были на тот момент его акционерами, 1 октября, передает УНН.

Во время сегодняшнего заседания, которое проходило в закрытом режиме, стороны озвучили свои позиции, выступив с докладами.

Ожидается, что следующее заседание также будет в закрытом режиме.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в 2016 году. 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал незаконным национализацию ПриватБанка.

18 апреля текущего года Окружной административный суд Киева признал противоправными решения, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "ПриватБанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка.

НБУ и Минфин заявили, что будут обжаловать решение суда.