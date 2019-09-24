Допинг в российском спорте: сборную РФ могут не допустить к участию в ЧМ-2022 по футболу

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сборная России может не сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года. Это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении российского спорта, связанные со скандалом в московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает The Telegraph, передает УНН.

У России есть три недели, чтобы объяснить фальсификацию тестов на допинг в лабораторных данных, которые были отправлены во Всемирное антидопинговое агентство. 23 сентября WADA официально предупредила Россию, что начала расследование несоответствия в данных.

Также Россию могут не допустить до участия в Олимпиаде 2020 года. В Олимпийском комитете России информацию подтвердили, отметив, что ситуация очень серьезная.

Чемпионат мира 2022 года должен пройти в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Как писал УНН, в Кремле прокомментировали возможность отстранения РФ из-за допинга с Олимпиады.