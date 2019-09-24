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Вторник, 24 сентября 2019, 16:03 • Наталья Рябцева • 2535
На Бермуды надвигается тропический шторм "Джерри"
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Атлантическом океане тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам, сообщает УНН со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
В центре отмечают, что шторм сейчас находится в 440 км к юго-западу от островов и пока движется в северном направлении со скоростью 13 км. Скорость ветра оценивается в 95 км в час.
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На островах объявили предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Джерри" накроет Бермуды 25 сентября.
Напомним, в Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек.
Источник: УНН