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На Бермуды надвигается тропический шторм "Джерри"

На Бермуды надвигается тропический шторм "Джерри"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Атлантическом океане тропический шторм "Джерри" приближается к Бермудским островам, сообщает УНН со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

В центре отмечают, что шторм сейчас находится в 440 км к юго-западу от островов и пока движется в северном направлении со скоростью 13 км. Скорость ветра оценивается в 95 км в час.

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На островах объявили предупреждение о тропическом шторме. Ожидается, что "Джерри" накроет Бермуды 25 сентября.

Напомним, в Японии из-за тайфуна "Тапа" пострадали 19 человек.

Источник: УНН
Теги: погода, штормовое предупреждение, остров
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