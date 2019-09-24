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Ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки

Ночью в Киеве ожидаются сильные заморозки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В ночь на 25 сентября в столице заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности, оранжевый). Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра, передает УНН.

"Ночью 25 сентября в Киеве ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-2° (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Днем 25 сентября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м / с. Температура днем 14-16° тепла.

Напомним, жителей севера Левобережья предупредили о сильных заморозках.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев
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