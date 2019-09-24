Разумков обсудил партнерство с руководителем миссии МВФ

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ для реализации реформ. Об этом заявил на своей странице в Facebook спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является позитивным сигналом для иностранного бизнеса и международных партнеров. Сегодня обсудили с руководителем Миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом перспективы партнерства для реализации реформ в Украине", - говорится в сообщении.

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Напомним, Зеленский обсудил с представителями МВФ ситуацию ПриватБанка и реформы.