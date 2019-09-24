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Brexit: британский парламент возобновит работу 25 сентября

Brexit: британский парламент возобновит работу 25 сентября

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Британский парламент возобновит работу 25 сентября, сообщил телеканалу Sky News cпикер Палаты общин парламента Соединенного Королевства Джон Беркоу, передает УНН.

Он заявил, что приветствует решение Верховного суда страны, и уже проинструктировал лидеров палаты общин о том, чтобы они подготовились к заседанию 25 сентября, назначенному на 11:30 утра по местному времени (13:30 по киевскому времени).

В конце августа королеве Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона о завершении текущей сессии парламента с середины сентября до середины октября. Противники премьера назвали эти действия попыткой отстранить парламент от возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit. Тем не менее сторонники “мягкого” выхода Великобритании из ЕС успели до приостановки сессии принять закон о переносе Brexit до 31 января.

Стоит напомнить, что утром 24 сентября Верховная суд Великобритании постановил, что решение главы правительства Бориса Джонсона посоветовать королеве приостановить работу парламента было незаконным. После этого спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил о начале консультаций с лидерами партий для неотложного созыва заседания.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Brexit
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