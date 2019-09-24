Высший совет правосудия выбрал нового руководителя

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Высшем совете правосудия избрали нового руководителя, им стал Андрей Овсиенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВСП.

"Согласно протоколу счетной комиссии по выборам председателя Высшего совета правосудия от 24 сентября 2019 года по результатам тайного голосования за кандидатуру Андрея Овсиенко на должность председателя ВРУ проголосовало 12 членов Высшего совета правосудия, что составляет более половины от конституционного состава ВРУ", - говорится в сообщении.

Высший совет правосудия, как отмечается, "решил считать избранным на должность председателя Высшего совета правосудия члена Высшего совета правосудия Андрея Овсиенко".

В то же время прекращены полномочия председателя Высшего совета правосудия Владимира Говорухи.

"Я очень ценю те отношения, которые сложились в нашем коллективе с точки зрения и профессионализма, и человечности, и доверия, которое мы выражаем друг другу, принимая те или иные решения. Я хочу сказать, что при любых обстоятельствах не подведу доверие коллектива, который с нами работает и благодаря которому мы можем эффективно выполнять те непростые задачи, которые перед нами стоят", - отметил Овсиенко после избрания.

Судья апелляционного суда Волынской области Андрей Овсиенко 15 марта 2017 года избран членом Высшего совета правосудия XIV внеочередным съездом судей Украины и принял присягу члена ВСП, включенный в состав Третьей Дисциплинарной палаты ВСП, с 14 мая 2019 года - секретарь Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.

Ранее Высший совет правосудия уволил нескольких судей.