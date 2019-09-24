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Министерство обороны не рассматривает планы возвращения кораблей, находящихся в оккупированном Крыму

Министерство обороны не рассматривает планы возвращения кораблей, находящихся в оккупированном Крыму

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после аннексии полуострова Россией весной 2014 года. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в интервью BBC Украина, пишет УНН.

На вопрос журналиста или “ведутся переговоры о возвращении военных катеров, которые задержала Россия у Керченского пролива”, глава министерства сообщил, что: “Технически да, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом”.

Отвечая на вопрос BBC, или “нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму после аннексии в 2014 году? Путин заявлял, что они готовы передать, но все это, по его словам, в „плачевном“ состоянии?” — Загороднюк ответил: “В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий”.

Как сообщал УНН, на российско-украинских переговорах по обмену удерживаемыми лицами вопрос о передаче украинской стороне захваченных в Керченском проливе кораблей поднимался. Об этом журналистам сообщил 13 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков заявил, что не готов комментировать условия, при которых Россия готова будет вернуть корабли.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Минобороны, Украина, оккупация, Андрей Загороднюк
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