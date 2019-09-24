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Змея заползла во двор в Кропивницком

Змея заползла во двор в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 сентября. УНН. Спасатели изъяли змею из частного двора в Кропивницком.  Об этом проинформировали в УГСЧС в области, передает УНН.

В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во дворе частного сектора в тупике Киевском находится маленькое пресмыкающееся, похожее на змею, размером около 15 см.

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К месту события выехали спасатели, с помощью подручных средств изъяли пресмыкающееся со двора и отвезли его в водоем.

Напомним, мужчина на Прикарпатье попал в больницу из-за укуса змеи.

Источник: УНН
Теги: Кропивницкий и Кировоградщина, змеи
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