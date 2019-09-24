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Глава Нацполиции заявил об отставке

Глава Нацполиции заявил об отставке

Сергей Князев

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, передает УНН.

"Я очень люблю свою работу. Это действительно дело моей жизни, которому я отдал 28 лет. Но я принял решение подать в отставку. И я только что вернулся, передав министру внутренних дел заявление об освобождении меня от должности", - сказал Князев.

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Напомним, в Национальной полиции Украины началась замена руководящего состава - с должностей уже уволены двое заместителей главы ведомства Сергея Князева.

Как сообщал УНН, 23 сентября в соцсетях распространяли информацию о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы.

Позже Князев опроверг информацию о задержании экс-жены на границе с Польшей.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, Национальная полиция, Сергей Князев
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