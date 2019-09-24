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МЭРТ предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию

МЭРТ предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства разослали на рассмотрение министерствам и центральным органам исполнительной список из 800 государственных предприятий, которые предлагают отправить на приватизацию. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отправил сегодня на рассмотрение министерствам и ЦОИВ (центральным органам исполнительной власти - ред.) список из 800 государственных предприятий, которые мы предлагаем отправить на приватизацию", - сообщил замминистра.

Он отметил, что малая приватизация будет проходить через электронную систему ProZorro.Продажи - "прозрачно, открыто и с привлечением максимального количества участников".

"Приватизацию крупных предприятий будут сопровождать профессиональные советники, которые помогут привлечь лучших инвесторов и обеспечить максимальную конкуренцию за наши активы", - добавил Кухта.

Напомним, 25 сентября вступают в силу изменения в закон о приватизации имущества.

ФГИУ не исключил запуск большой приватизации к концу года.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Минэкономразвития
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