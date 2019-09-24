Чемпионат мира по регби-2019: сборная России проиграла команде Самоа

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сборная России по регби потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив команде Самоа в матче группового этапа турнира. Встреча состоялась в Кумагае, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 34:9 в пользу самоанцев. После первого тайма россияне вели со счетом 6:5. Все девять очков сборной России принес Юрий Кушнарев, который забил два штрафных удара и один дроп-гол. У самоанской команды по 10 очков на счету Эда Фидоу и Алапати Леиуа (по две попытки), по пять набрали Рэй Ли-Ло и Афаесетити Амоса (по одной попытке), четыре очка набрал Туси Писи (две реализации).

Сборная Самоа набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки) и обошла команды Японии и Ирландии в турнирной таблице группы А. Команды России и Шотландии набранных очков не имеют. Российская сборная потерпела второе поражение подряд на турнире, в первом матче россияне уступили японцам (10:30). Все команды кроме российской сборной провели по одному матчу, в следующей игре 3 октября россияне встретятся с командой Ирландии.