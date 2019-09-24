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В Украине за год угнали 6,5 тыс. автомобилей

В Украине за год угнали 6,5 тыс. автомобилей

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За 2018 год в Украине было угнано 6 500 автомобилей. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"В 2016 году было зафиксировано 12 105 угонов. Поверьте, львиную долю этих автомобилей не вернули пострадавшим. А в 2018 году мы закрыли 6 500 угонов автомобилей", - сказал Князев.

В то же время, согласно обнародованным на пресс-конференции данным полиции, было 3 608 угонов автомобилей за восемь месяцев этого года.

Напомним, чаще всего автомобили угоняют со стихийных автостоянок, а вот местами отстоя могут служить и парковки многоэтажек.

Также напомним, в полиции рассказали, в каких областях чаще всего угоняют автомобили.

Источник: УНН
Теги: полиция, автомобили
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