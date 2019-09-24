Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 17:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
1035
Версия для печати

Экс-нардепу Микитасю сообщено о подозрении из-за хулиганства на сессии сельсовета

Экс-нардепу Микитасю сообщено о подозрении из-за хулиганства на сессии сельсовета

Максим Микитась

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю, который в июле ворвался на заседание поселкового совета и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения сообщено о подозрении. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в Telegram, передает УНН.

“Экс-нардепу сообщено о подозрении. Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета в Черниговской области (и нанес главе совета Сергею Пинчуку телесные повреждения — ред.). Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство — ред.)”, — написал Труба.

По его словам, это один хороший пример, иллюстрирующий очень простую, но почему-то не всем понятную истину — от ответственности не уйти, даже если очень хочется.

По информации из открытых источников, речь идет о экс-нардепе Максиме Микитасе и главе Любечского ОТО Сергее Пинчуке.

Также сам экс-нардеп Максим Микитась, еще 5 июля комментировал инцидент и уверял, что не бил главу Любечского ОТО Сергея Пинчука.

“Обматерил я главу Любечского ОТО Пинчука? Да! Бил я его? Нет! Хотя многие селяне говорят, что стоило бы”, — написал Микитась.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований расследует хулиганские действия народного депутата Украины во время сессии поселкового совета в Черниговской области.

Источник: УНН
Теги: хулиганство, ГБР, нардепы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.