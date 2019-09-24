За четыре года количество нападений на украинцев в Польше выросло в шесть раз - Денисова

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев. Об этом сообщила Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Тему ксенофобии Омбудсмен Людмила Денисова обсудила с Уполномоченным по гражданским правам Польши доктором Адамом Боднаром во время рабочей поездки в Варшаву.

"Обсудили вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан. Кроме того, выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала Омбудсмен.

Также в сообщении говорилось о последнем факте ксенофобии в отношении гражданина Украины - в польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Людмила Денисова заверила, что лично контролирует это дело.

"Учитывая, что количество украинских граждан, находящихся на территории Польши постоянно увеличивается, буду обращаться с предложением к МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство для усиления защиты наших граждан", - написала Омбудсмен.

Напомним, что в 2020 году эксперты ожидают новую волну трудовой миграции украинцев.