Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 17:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6540
Версия для печати

За четыре года количество нападений на украинцев в Польше выросло в шесть раз - Денисова

За четыре года количество нападений на украинцев в Польше выросло в шесть раз - Денисова

КИЕВ. 24 сентября. УНН. За четыре года количество случаев ксенофобии, дискриминации и вражды к украинцам в Польше выросло с 30 до 190 случаев. Об этом сообщила Омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает УНН.

Тему ксенофобии Омбудсмен Людмила Денисова обсудила с Уполномоченным по гражданским правам Польши доктором Адамом Боднаром во время рабочей поездки в Варшаву.

"Обсудили вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан. Кроме того, выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала Омбудсмен.

Также в сообщении говорилось о последнем факте ксенофобии в отношении гражданина Украины - в польском городе Жоры группа из пяти человек жестоко избила украинского студента. Людмила Денисова заверила, что лично контролирует это дело.

"Учитывая, что количество украинских граждан, находящихся на территории Польши постоянно увеличивается, буду обращаться с предложением к МИД Украины, чтобы расширить консульское представительство для усиления защиты наших граждан", - написала Омбудсмен.

Напомним, что в 2020 году эксперты ожидают новую волну трудовой миграции украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, нападение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.