Новости: Политика
Вторник, 24 сентября 2019, 17:25 • Саша Картер • 10380
Президент принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса Президента.
“Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами”, — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Источник: УНН