Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 17:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10380
Версия для печати

Президент принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН

Президент принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Офиса Президента.

“Президент Украины принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН. В течение следующих дней в Нью-Йорке у Владимира Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общения с бизнес-кругами, бондхолдерамы и инвесторами”, — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Зеленский находится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.