ВАКС не смог взяться за дело Ефремова

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины решил передать в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, о принятии так называемых законов 16 января, чтобы решить какой суд в конечном итоге должен его рассмотреть. Об этом сообщила судья-спикер ВАКС Екатерина Сикора, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС в Facebook.

“Коллегией судей было принято решение о внесении представления в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда о направлении указанного уголовного производства с ВАКС в другой суд”, — сообщила Сикора.

По ее словам, ВАКС не отказался рассматривать дело.

“Коллегия судей начала подготовительное судебное заседание по этому делу. Одним из вопросов, которые решаются на подготовительном судебном заседании, вопрос подсудности уголовного производства. Без его решения перейти к стадии судебного разбирательства невозможно”, — рассказала Сикора.

Кроме того, она отметила, что отныне к подсудности Высшего антикоррупционного суда отнесены те уголовные производства относительно коррупционных преступлений, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований до 22 сентября 2019 года, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами САП.

“Также юрисдикция ВАКС распространяется на уголовные производства, по которым досудебное расследование осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимо от даты внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований”, — сообщила Сикора.

Напомним, экс-руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов подозревается в совершении ряда уголовных преступлений по трем статьям, а именно: в завладении имуществом “Луганскуголь” путем злоупотребления служебным положением по ст 191 УК ч. 5; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушении конституции, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям по статье 110 ч.3 УК; в совершении организационного и иного содействия созданию и деятельности террористической организации “ЛНР” по ст 258-3 ч. 1 УК.