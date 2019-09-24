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Трамп признался, что нарочно заморозил военную помощь Украине

Трамп признался, что нарочно заморозил военную помощь Украине

Дональд Трамп

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп признался, что отказал в военной помощи Украине, а также назвал причину, передаёт кореспондент УНН.

Так, общаясь с журналистами перед выступлением в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, президент США заявил, что отказался от финансовой помощи, предназначенной для защиты Украины от России, не потому, что он хотел, чтобы страна начала расследование в отношении Байдена, а скорее потому, что он хотел, чтобы другие европейские страны вкладывали больше денег в Украину.

“Они (средства - ред.) были полностью выплачены, но у меня всегда была претензия, и она остаётся до сих пор, и я продолжу откладывать (военную помощь - ред.), пока Европа и остальные государства не будут способствовать Украине. Почему только Соединенные Штаты вкладывают кучу денег? Я хочу, и я настаиваю, чтоб Европа тоже вкладывала деньги в Украину. Почему это всегда только США? И кстати, мы выплатили эти деньги”, — заявил президент США.

Напомним, в Конгрессе США запросили у Помпео материалы о контактах Джулиани с украинскими чиновниками.

Источник: УНН
Теги: Украина, помощь, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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