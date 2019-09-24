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Смертельное ДТП в Житомирской области: водителя грузовика взяли под стражу

Смертельное ДТП в Житомирской области: водителя грузовика взяли под стражу

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Королевский районный суд Житомира избрал меру пресечения водителю грузовика подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли 9 человек в Житомирской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.

“По результатам рассмотрения ходатайства, постановлением Королевского районного суда города Житомира особе применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения денежного залога”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате столкновения девять человек погибли на месте ДТП, 11 человек, в том числе и водитель грузового автомобиля, травмированы.

Как сообщалось ранее, водителя грузового автомобиля — участника ДТП в Житомирской области, в котором погибли 9 человек и еще 10 были госпитализированы — задержали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Житомир и Житомирская область, гибель
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