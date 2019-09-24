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НБУ: безналичные операции с платежными карточками достигли почти 50%

НБУ: безналичные операции с платежными карточками достигли почти 50%

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Доля безналичных операций с платежными карточками достигла почти 50%. Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод, передает УНН со ссылкой на пресс-службе регулятора.

"Сейчас мы пересекаем экватор - доля безналичных операций с платежными карточками достигла почти 50%. По количеству безналичных операций еще больше - 8 из 10 операций с платежными карточками уже безналичные. Это результат совместной работы всех участников рынка", - отметил он.

Холод добавил, что одновременно для формирования устойчивой привычки рассчитываться по безналу нужно развивать финансовую осведомленность населения.

Напомним, НБУ назвал самые частые жалобы украинцев на финансовые учреждения.

Источник: УНН
Теги: НБУ, банки
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