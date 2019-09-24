Глава Укравтодора подал заявление об отставке

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В связи с завершением 3-летней каденции на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке, передает УНН со ссылкой на сообщение Укравтодора в Facebook.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - отметил Новак.

Он также добавил, что в дальнейшем готов помогать как Премьер-министру Украины, так и последующему руководителю Укравтодора, ведь начатые изменения требуют дальнейшего продления.

В Укравтодоре также сообщили, что с публичной речью о результатах изменений в дорожной отрасли и программе дальнейших шагов развития инфраструктуры страны Славомир Новак выступит перед общественностью 1 октября 2019 года. В службе также надеются на участие в мероприятии уже нового главы Укравтодора.

Место и время проведения мероприятия будет уточнено дополнительно.

Напомним, Укравтодор тестово запустил две площадки взвешивания грузовиков в движении.