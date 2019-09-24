Отмена долевого участия улучшит позицию Украины в рейтинге Doing Business - Парцхаладзе

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Отмена долевого участия в развитие инфраструктуры населенного пункта, которая начнет действовать с 2021 года, может положительно сказаться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство". Такое мнение высказал заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

“Долгое время именно долевое участие тянуло нас вниз. У нас очень крутые показатели и процедура получения разрешений на строительство. В последнем рейтинге мы 30-е. Надеюсь, что благодаря этим изменениям мы сможем попасть в ТОП-10 по строительным показателям”, — добавил Парцхаладзе.

Он отметил, что рост страны на 1 пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлекать стране около 600 млн долларов инвестиций ежегодно.

Также он добавил, что очень часто средства спецфонда, который формируется по уплате долевого участия тратятся не по назначению, то есть не на капитальный ремонт и строительство объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, а на текущий ремонт этих объектов.

Также, Парцхаладзе отметил, что в первую очередь именно местная власть должна контролировать вопросы развития социальной инфраструктуры.

Как сообщал УНН, Глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир, считает, что отмена паевого взноса — положительна для строительного бизнеса.

“Для любой компании, деятельность которой направлена на получение прибыли, выгодна отмена очередного платежа. И застройщики — не исключение. Более того — не исключение и иностранные инвесторы. Приходя работать в Украину, бизнес должен получать участок с сетями без всяких нагрузок. Чтобы оставалось только создавать рабочие места и вкладывать средства. Поэтому в перспективе отмена паевых взносов будет способствовать приходу иностранных инвесторов и улучшит инвестиционный климат в Украине”, — отметил Игорь Кушнир.

В это же время, актуальным остается вопрос строительства новой инфраструктуры — школ, детских садов, больниц и тому подобное. По словам Игоря Кушнира, над созданием таких объектов должны работать органы местного самоуправления.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон № 1059 о стимулировании инвестиционной деятельности, в рамках которого отменяется уплата застройщиками обязательного паевого взноса. По мнению главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, такой шаг будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

Согласно принятому закону, с 2020 по 2021 годы будет действовать переходный период, во время которого размер паевого взноса составит 2% для жилых объектов, 4% для нежилых и 0% для промышленных и социально значимых объектов.