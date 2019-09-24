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На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Сегодня на Донбассе во время вражеского обстрела погиб украинский военный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООС Facebook.

“Сегодня, 24 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.

Также, сообщается, что обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, по состоянию на 12:00 сегодня, 24 сентября, боевики на Донбассе открывали огонь четыре раза.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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