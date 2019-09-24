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Испанский суд разрешил перенести останки диктатора Франко

Испанский суд разрешил перенести останки диктатора Франко

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Верховный суд Испании поддержал решение правительства страны о переносе останков диктатора Франко с мемориального комплекса в Долине Павших, сообщает газета La Vanguardia, передает УНН.

Также судьи отклонили требование потомков Франко о перезахоронении останков в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде. Правительство Испании выступало против, считая, что собор станет местом паломничества последователей диктатора. Вместо этого останки Франко будут покоиться на кладбище Мингоррубио.

Решение о переносе останков было принято еще в феврале 2019 года, но в июне Верховный суд приостановил перезахоронение по ходатайству потомков Франко.

Власти Испании считают, что в Долине Павших могут покоиться только погибшие во время гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта естественной смертью.

В июне Верховный суд Испании приостановил процесс эксгумации останков диктатора Франко.

Напомним, в марте этого года монахи обжаловали в суде решение властей Испании по эксгумации Франко.

Источник: УНН
Теги: Испания
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