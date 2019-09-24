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Зеленский встретился с генсеком НАТО: подробности

Зеленский встретился с генсеком НАТО: подробности

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019, передает УНН со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его официальном Telegram-канале.

"Встретился с Йенсом Столтенбергом на полях #UNGA2019. Для нас очень важен визит Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября", - написал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что "мы продолжим активное взаимодействие с НАТО по реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Владимир Зеленский
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