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Книгу японского математика представили на Львовском Форуме издателей

Книгу японского математика представили на Львовском Форуме издателей

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. На 30 локациях Львов принимал писателей, литературоведов, переводчиков, издателей и просто любителей чтения со всей Украины и мира. Одной из премьер Форума издателей во Львове стала книга "Математик, який перетворився на мурашку" японского автора Масао Морита, передает УНН.

Презентовали издание от благотворительного проекта ЛакіБукс и Черновицкого издательства “Чорні вівці” в областной библиотеке для детей, новейшем образовательном хабе города, всегда открытом для детей любого возраста, и даже животных. Провели презентацию главный редактор издательства “Чорні вівці” Кристина Венгринюк и автор книги “Это все мы”, основательница букблога “Экземпляры” Евгения Завалий.

“Мы пытались донести детям и взрослым всю ценность этой невероятной книги. Математика также является искусством, и если бы нам в школах умели показать, что математика и числа, это не страшно, то было бы меньше детей, „травмированных“ от точных наук. Детки были очарованы иллюстрациями книги, они говорили, что это что-то, порой, даже сложное для понимания. Однако, если прочитать внимательно, или получить помощь от взрослого, то все становится намного интереснее и увлекательнее. Говорили, что никогда не представляли, что математика может быть также красивой и интересной ”, — рассказывает Кристина Венгринюк.

Во время презентации зачитывали фрагменты книги, рассматривали необычные иллюстрации, дискутировали о том, сильно ли японская детская литература отличается от украинской. Было и немало вопросов от аудитории. Например, посетители форума интересовались, почему выбрали именно японскую книгу, и какие еще книги восточных авторов планируют выдать организаторы.

“Весной 2018 года наш проект отправился на книжную выставку в Болонье. Мы увидели много новой детской научно-популярной литературы. И „Мураха“ поразила нас своими необычными иллюстрациями, а когда нам объяснили, какова идея книги, и кто ее автор, то сразу решили выдать ее в Украине”, — рассказывает инициатор проекта ЛакіБукс и сооснователь компании Lucky Labs Сергей Токарев.

“Математик, который превратился в муравья” — книга японского ученого-математика Масао Морита. Иллюстрации выполнил известный в Японии дизайнер книг и тканей — Кацудзо Вакисака. Благодаря благотворительному проекту ЛакіБукс эту книгу бесплатно получили уже 150 библиотек Востока и Юга Украины. Это уже седьмая книга проекта. За время работы ЛакіБукс, библиотеки получили более 6000 научно-популярных книг для детей.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область, книги
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