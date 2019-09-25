В Южной Корее зафиксирован второй случай АЧС

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Южной Корее зафиксирован второй случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на euromeatnews.

По данным министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, вспышка АЧС зарегистрирована в уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.

Из-за вспышки заболевания пришлось уничтожить 4,7 тысяч свиней. В регионе введен карантин на убой и перемещение животных.

Напомним, первый случай АЧС в Южной Корее зарегистрировали во вторник, 17 сентября, на одной из ферм города Пхаджу.

Также напомним, в Украине АЧС не утихает уже шестой год. В текущем году было зафиксировано уже более 40 случаев болезни. В прошлом — 145.

Эксперты и фермеры обвиняют власть в лице Госпродпотребслужбы в неспособности качественно противостоять вирусу.

Как следствие, Украина несет убытки, растет количество импортируемой свинины, а на внутреннем рынке — на свинину и сало — растут цены. И, как отметил политик Сергей Тригубенко, в отечественных магазинах свинина уже дороже, чем в ЕС.