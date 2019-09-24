Польша о попытке ввоза из Украины 500 тыс. евро: расследуется отмывания средств

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Польше сделали заявление о попытке ввоза из Украины в Польшу 500 тыс евро. Как сообщает Польское радио, задержаны четыре человека, расследуется отмывания денег, передает УНН.

Как пишет издание, попытка незаконного ввоза 500 тыс. евро из Украины в Польшу была прекращена пограничниками на контрольно-пропускном пункте в Гребеннэ.

"Четыре человека были задержаны по подозрению в отмывании денег. Дело расследовала районная прокуратура города Замость", - сообщил пресс-секретарь районной прокуратуры города Замость Артур Шикула.

Издание уточняет, что среди задержанных трое граждан Украины и один хорват.

"... в субботу на пограничном пункте пропуска в Гребеннэ три гражданина Украины и Хорватии были задержаны пограничниками. Они пытались перевезти сумму 500 тыс. евро из Украины в Польшу на автомобиле без предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

В интересах следствия обвинения больше не раскрывает никаких подробностей по делу.

Как сообщал УНН, 23 сентября в соцсетях распространяли информацию о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы.

Позже Князев опроверг информацию о задержании экс-жены на границе с Польшей.