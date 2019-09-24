Вывоз более полумиллиарда евро из Украины: в ГБР открыли дело против львовских таможенников
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС. Это способствовало вывозу незадекларированных наличных средств в сумме 650 тыс. евро через государственную границу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"... правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Hrebenne - Рава-Русская" - у них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. До этого упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди задержанных - бывшая жена одного из руководителей Национальной полиции Украины.
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Также, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.
Как сообщал УНН, 23 сентября в соцсетях распространяли информацию о задержании бывшей жены главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, а также еще трех человек в пункте пропуска на польской границе с 650 тыс. евро, которые не были задекларированы.
Позже Князев опроверг информацию о задержании экс-жены на границе с Польшей.
Однако 24 сентября в Польше сделали заявление о попытке ввоза из Украины в Польшу 500 тыс. евро. Как сообщил Польское радио, задержаны четыре человека, расследуется отмывания денег.