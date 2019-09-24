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В деле экс-беркутовцев допросили экс-заместителя командира полка спецподразделения "Беркут"

В деле экс-беркутовцев допросили экс-заместителя командира полка спецподразделения "Беркут"

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года, допросил бывшего заместителя командира полка спецподразделения "Беркут", который является свидетелем защиты. Об этом сообщил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский в комментарии журналисту УНН.

"Сегодня мы заслушали свидетеля защиты, бывшего заместителя командира полка спецподразделения "Беркут", - сказал Горошинский.

По его словам, следующее заседание состоится в четверг, 26 сентября.

Напомним, Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов экс-беркутовцев о допросе свидетелей в рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в убийстве активистов Майдана в конце февраля 2014 года.

Как сообщал УНН, из 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов "Беркута" находятся на территории Беларуси и Польши.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Беркут
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