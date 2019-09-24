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Зеленский пригласил президента Казахстана в Украину

Зеленский пригласил президента Казахстана в Украину

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

"Главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Владимир Зеленский пригласил Касима-Жомарта Токаева посетить Украину", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Президент Украины встретился на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Также Глава государства встретился с Премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Источник: УНН
Теги: Украина, визит, Казахстан, Владимир Зеленский
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