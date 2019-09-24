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Выбор лучшего футболиста года ФИФА: за кого голосовали Шевченко и Пятов

Выбор лучшего футболиста года ФИФА: за кого голосовали Шевченко и Пятов

Андрей Шевченко и Андрей Пятов

КИЕВ. 24 сентября. УНН. По итогам церемонии "The Best FIFA Football Awards" стали известны результаты голосования за лучшего футболиста по версии ФИФА в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко на первое место поставил египтянина Мохаммеда Салаха, а также отдал голоса за Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Зато голкипер национальной сборной Андрей Пятов на первое место поставил Вирджила Ван Дейка, и отдал голоса еще за Фрэнки де Йонга и Салаха.

Как сообщалось, победителем в номинации лучший футболист ФИФА стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Лучшим тренером года - наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ФИФА
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