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Вторник, 24 сентября 2019, 21:09 • Сергей Куркович • 4380
Выбор лучшего футболиста года ФИФА: за кого голосовали Шевченко и Пятов
Андрей Шевченко и Андрей Пятов
КИЕВ. 24 сентября. УНН. По итогам церемонии "The Best FIFA Football Awards" стали известны результаты голосования за лучшего футболиста по версии ФИФА в 2019 году, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
Тренер сборной Украины Андрей Шевченко на первое место поставил египтянина Мохаммеда Салаха, а также отдал голоса за Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
Зато голкипер национальной сборной Андрей Пятов на первое место поставил Вирджила Ван Дейка, и отдал голоса еще за Фрэнки де Йонга и Салаха.
Как сообщалось, победителем в номинации лучший футболист ФИФА стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Лучшим тренером года - наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.
Источник: УНН