Посол Украины впервые выступит в Комитете по вопросам ЕС Бундестага

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Завтра в Берлине впервые выступит посол Украины в Германии Андрей Мельник в Комитете по вопросам ЕС Бундестага. Об этом сообщила жена Андрея Мельника Светлана на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Впервые в истории глава дипломатической миссии Украины приглашен выступить перед членами влиятельного комитета немецкого парламента. Об этом свидетельствует не только закрепление Комитета ЕС в Конституции ФРГ с огромными полномочиями, но и прежде всего тот факт, что это единственный комитет, заседание которого всегда лично посещает Канцлер (Германии Ангела - ред.) Меркель", - написала Мельник.

По ее словам, главная тема выступления посла - предоставление Украине европейской перспективы и получение политической поддержки со стороны Бундестага.

"Символично, что наш пункт повестки дня Nr.3 - сразу же после вопроса о Брексит. Поэтому будет вполне логичным обсудить будущее членство Украины после выхода Великобритании", - добавила она.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне провел телефонный разговор с немецким коллегой Хайко Маасом - обсуждали подготовку к саммиту в нормандском формате.