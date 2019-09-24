Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 сентября 2019 23:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4785
Версия для печати

Президент Украины: мы ожидаем от США поддержки

Президент Украины: мы ожидаем от США поддержки

Владимир Зеленский

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Мы ожидаем поддержки. Нам не нужна просто "помощь". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "Голоса" Америки "относительно ожиданий от США, передает УНН.

"Мы ожидаем поддержки. Нам не нужна просто" помощь ". Мы и так сильное государство, величайшее, крупнейшее государство в Европе", - отметил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что хочется, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

"Так и есть и все к тому идет", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что визит Североатлантического совета НАТО в Украине будет способствовать более широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом он заявил во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.