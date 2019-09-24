Президент Украины: мы ожидаем от США поддержки

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Мы ожидаем поддержки. Нам не нужна просто "помощь". Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "Голоса" Америки "относительно ожиданий от США, передает УНН.

"Мы ожидаем поддержки. Нам не нужна просто" помощь ". Мы и так сильное государство, величайшее, крупнейшее государство в Европе", - отметил Зеленский.

Президент Украины также добавил, что хочется, чтобы США всегда поддерживали Украину и курс Украины в борьбе с агрессией и войной.

"Так и есть и все к тому идет", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что визит Североатлантического совета НАТО в Украине будет способствовать более широкому привлечению НАТО к поддержанию безопасности в регионе Черного и Азовского морей. Об этом он заявил во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.