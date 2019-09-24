Зеленский встретился с Меркель в Нью-Йорке

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Владимир Зеленский сообщил Ангеле Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Глава государства подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

Со своей стороны Федеральный канцлер Германии подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны, а также отметила важность тщательной подготовки встречи в нормандском формате для достижения эффективных результатов.

Напомним, Зеленский сообщил, что перед встречей с Трампом у него будет еще 10 встреч.