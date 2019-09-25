Обладатель Континентального Кубка Матерухин перешел в клуб УХЛ

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Нападающий Александр Матерухин подписал контракт с действующим чемпионом Украины ХК "Донбасс", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды.

Опытный форвард ранее уже выступал в составе донецкого клуба с 2011-го по 2013 годы. За это время он становился лучшим игроком Высшей хоккейной лиги по показателю "плюс / минус", становился чемпионом Украины в составе "Донбасса-2", а также выигрывал Континентальный кубок IIHF-2013.

Играл за юношескую, молодежную и национальную сборные Украины. С главной командой страны дважды играл в элитном дивизионе чемпионата мира, выигрывал Дивизион ИС, участвовал в двух олимпийских квалификациях.

Также имеет за плечами опыт 220 игр в Континентальной хоккейной лиге "Донбасс" и минское "Динамо". Сезон 2018/19 провел в составе "Югры", которая выступает в ВХЛ. Там его статистика составила 49 матчей "регулярки" 35 очков (12 шайб + 23) и 3 игры в плей-офф (0 + 1).

Заметим, что за долгую карьеру хоккеист успел поиграть за "Юность" из Минска, "Неман" Гродно, "Динамо" Минск, "Могилев", "Луизиану Айс Гэйторс", "Пенсакола Айс Пилотс", "Ричмонд Ренегейдс", "Сокол-2", "Хьюстон Аэрос ".