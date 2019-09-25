Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране.

Украинский лидер сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Напомним, убытки Uber в I квартале этого года превысили 1 млрд долларов.