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Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину

Зеленский обсудил с исполнительным директором Uber увеличение инвестиций в Украину

Владимир Зеленский и Дара Хосровшахи

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране.

Украинский лидер сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванную улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Во время встречи речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Напомним, убытки Uber в I квартале этого года превысили 1 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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