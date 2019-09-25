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Зеленский встретился с премьер-министром Чехии и пригласил его в Украину

Зеленский встретился с премьер-министром Чехии и пригласил его в Украину

Владимир Зеленский и Андрей Бабиш

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь.

Особое внимание уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок.

Собеседники отметили взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами.

Владимир Зеленский пригласил главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: УНН
Теги: ООН, Чехия, Владимир Зеленский
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