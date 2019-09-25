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Защитнику сборной Украины и "Динамо" проведут операцию

Защитнику сборной Украины и "Динамо" проведут операцию

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Главный врач киевского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья защитника Никиты Бурды, который получил травму в матче с "Ворсклой", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

"Никита травмировал коленный сустав в игровой ситуации. Комплексное обследование показало, что ему нужно диагностическое оперативное вмешательство в виде артроскопии коленного сустава. Во время этой процедуры будет поставлен окончательный диагноз, мы также будем знать степень и характер внутрисуставного повреждения, а также сроки восстановления, о которых будет сообщено позже. Артроскопическая операция планируется на следующей неделе в Испании в клинике профессора Рамона Кугата", - отметил Леонид Миронов.

Примечательно, что кроме Бурды, на матч с "Мариуполем" в УПЛ также не отправится Виталий Миколенко, которому предоставят отдых.

Добавим, что Бурда в нынешнем сезоне провел на клубном уровне 10 матчей, забил один гол и получил 3 желтые карточки и одно удаление.

Источник: УНН
Теги: футбол
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