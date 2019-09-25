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Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции

Зеленский провел встречу с премьер-министром Швеции

Владимир Зеленский и Стефан Левен

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На полях Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Стефаном Левеным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства поблагодарил премьер-министра за всестороннюю поддержку Украины, в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Стороны обсудили перспективы переговоров по Донбассу.

"Мы не готовы ждать еще 5 лет, чтобы переговоры в Минске дали результат", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава Украинского государства также отметил важность Швеции в качестве партнера для нашей страны, в частности в торговой сфере.

Владимир Зеленский призвал Стефана Левена способствовать увеличению шведских инвестиций в экономику Украины, в том числе - в энергоэффективность, переработку мусора и тому подобное.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: УНН
Теги: ООН, Швеция, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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