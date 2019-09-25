Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для Украины

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Правительство Эстонии отменил свое решение от 2010 года, которое освобождало граждан Украины от уплаты государственной пошлины за рассмотрение заявок на долгосрочные визы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Как заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Реймсалу, на сегодня около 90% граждан Украины, которые обращаются с просьбой о долгосрочной визе, просят ее с целью трудоустройства. Поэтому, по его словам, в дальнейшем не оправдано сохранять такое исключение для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение, которое вступит в силу 1 ноября (его принято и в отношении граждан Беларуси), касается только национальной визы типа D на срок более 90 дней для пребывания с такой целью, как трудоустройство, обучение, длительное лечение и тому подобное. Госпошлина за рассмотрение заявки на такую визу в Эстонии составляет сейчас 80 евро, а с 1 января 2020 оно вырастет до 100 евро.

То есть нынешнее решение не касается граждан Украины, которые намерены посетить Эстонию на срок до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства. Владельцам биометрических паспортов для таких поездок визы не нужны.

При этом в пресс служба правительства Эстонии отметили, что Украина остается важным партнером в Восточной Европе. И приоритетом внешней политики Эстонии является содействие интеграции Украины с ЕС, в том числе и из-за расширения свободы передвижения и экономической интеграции.

Напомним, 80% виз США для граждан Украины оформляются сроком на 10 лет.