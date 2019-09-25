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Определились хозяева финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА

Определились хозяева финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Любляне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА на котором были объявлены города в которых пройдут финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы, а также Суперкубка УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Право провести Суперкубок УЕФА 2021 за который боролся Харьков, досталось североирландскому Белфасту, а именно стадиона "Виндзор Парк".

Вашему вниманию места проведения финалов Лиги чемпионов:

Финал турнира-2020/2021 состоится в российском Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург".

Финал турнира-2021/2022 состоится в Мюнхене на Футбольной арене Мюнхена.

Финал турнира-2022/2023 состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Заметим, что финал турнира-2020/2021 пройдет в испанской Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Источник: УНН
Теги: футбол
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