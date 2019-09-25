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ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают

ПЦУ заявила о присоединении еще одной общины в Сумской области, в УПЦ МП это опровергают

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Православная Церковь Украина заявила о присоединении к ним религиозной общины святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии из УПЦ МП в селе Гринченково Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.

"19 сентября 2019 года, в день празднования чуда архистратига Михаила в Хонех, община на общем собрании приняла решение вместе с храмом войти в состав Православной Церкви Украины", говорится в заявлении ПЦУ.

24 сентября Сумская епархия УПЦ МП опубликовала официальное заявление с опровержением сообщений в СМИ о смене юрисдикции религиозной общины села Гринченково Ахтырского района Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

В заявлении отметили: "В последние время в СМИ появилась информация, согласно которой якобы церковная община святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии с. Гринченково Ахтырского района изменила свое подчинение, оставив Сумскую епархию УПЦ (МП) и присоединившись к ПЦУ. Такая информация не соответствует действительности, поскольку общее собрание названной общины приняло решение и в дальнейшем находиться в лоне Украинской Православной Церкви (МП) под омофором Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Высокопреосвященнейшего митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия, о чем составлен протокол собрания".

Напомним, Синод Элладской церкви признал автокефалию ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: церковь, УПЦ МП, Сумы и Сумская область, ПЦУ
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