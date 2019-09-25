Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Колумбией

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме. К перечню добавилась южноамериканская страна - Колумбия. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает УНН.

По его словам, соглашение он подписал с колумбийским главой МИД Карлосом Холмсом Трухио 24 сентября. Стороны подписали документ на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Текст соглашения между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований Кабинет министров принял 18 сентября. Теперь граждане обеих стран имеют возможность находиться на территории другого государства без офорлення виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, Кабмин утвердил безвиз с Содружеством Доминики.