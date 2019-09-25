Главным прокурором ЕС назначат Лауру Ковеши из Румынии

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Европарламент и Европейский Совет пришли к согласию относительно назначения представительницы Румынии Лауры Кодруц Ковеши первым председателем Офиса прокурора ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Европарламента.

"Госпожа Ковеши является прекрасным выбором для назначения Главным прокурором Евросоюза. Она имеет выдающуюся профессиональную компетентность. (Более того, Румыния сейчас не заполняет ни одной ключевой позиции в ЕС.) Она будет еще одной сильной женщиной, которые отныне поведут за собой Европейский Союз", - отметил председатель комитета Европарламента по гражданским свободам Фернандо Лопес Агилар.

Напомним, бывшая руководительница антикоррупционной прокуратуры в Румынии Лаура Кодруц Ковеши лидировала в тройке претендентов на пост главного прокурора Европейского Союза, избранных экспертами Европейской комиссии. О поддержке кандидата из Румынии заявили в Австрии, однако румыны поддерживать кандидатуру Кьовеши во время голосования не собирались.