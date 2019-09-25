Руководителям Volkswagen предъявили обвинение в скандале с выбросами

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Немецкая прокуратура обвинила руководство автомобильного концерна Volkswagen в манипуляциях с акциями через сокрытие перед инвесторами в 2015 году правдивой информации о выбросах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Обвинения направлены против генерального директора, председателя и бывшего генерального директора автопроизводителя. По данным прокуратуры, они намеренно сообщили рынки слишком поздно об огромных затратах на VW, которые вскоре возникли в результате скандала.

В тот период Агентство по охране окружающей среды США показало, что миллионы дизельных автомобилей Volkswagen были оснащены программным обеспечением, разработанным для того, чтобы занижать показатели загрязнения атмосферы. Всего около 11000000 автомобилей по всему миру были оснащены таким программным обеспечением.

Исследования были обнародованы в середине сентября 2015 года. Volkswagen признал, что установил программное обеспечение, которое включало средства контроля загрязнения во время испытаний транспортных средств и отключало их во время повседневной езды.

Это привело к падению акций автопроизводителя на 1,9 процента. Скандал обошелся Volkswagen в более 30 млрд евро (33 миллиарда долларов) в виде штрафов и расходов на отзыв.

По словам прокуратуры, эти обвинения могут привести руководство концерна к тюремному заключению на срок до пяти лет. Судебные разбирательства все еще продолжаются.

Напомним, умер бывший глава Volkswagen.