Регистрация | Вход |
USD: 24,33 -0,1054  EUR: 26,72 -0,2258 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 25 сентября 2019 07:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении: эксперт рассказал об ожиданиях
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
3945
Версия для печати

Руководителям Volkswagen предъявили обвинение в скандале с выбросами

Руководителям Volkswagen предъявили обвинение в скандале с выбросами

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Немецкая прокуратура обвинила руководство автомобильного концерна Volkswagen в манипуляциях с акциями через сокрытие перед инвесторами в 2015 году правдивой информации о выбросах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Japan Times.

Обвинения направлены против генерального директора, председателя и бывшего генерального директора автопроизводителя. По данным прокуратуры, они намеренно сообщили рынки слишком поздно об огромных затратах на VW, которые вскоре возникли в результате скандала.

В тот период Агентство по охране окружающей среды США показало, что миллионы дизельных автомобилей Volkswagen были оснащены программным обеспечением, разработанным для того, чтобы занижать показатели загрязнения атмосферы. Всего около 11000000 автомобилей по всему миру были оснащены таким программным обеспечением.

Исследования были обнародованы в середине сентября 2015 года. Volkswagen признал, что установил программное обеспечение, которое включало средства контроля загрязнения во время испытаний транспортных средств и отключало их во время повседневной езды.

Это привело к падению акций автопроизводителя на 1,9 процента. Скандал обошелся Volkswagen в более 30 млрд евро (33 миллиарда долларов) в виде штрафов и расходов на отзыв.

По словам прокуратуры, эти обвинения могут привести руководство концерна к тюремному заключению на срок до пяти лет. Судебные разбирательства все еще продолжаются.

Напомним, умер бывший глава Volkswagen.

Источник: УНН
Теги: Volkswagen
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.