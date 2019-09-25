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Землетрясение в Пакистане: более 20 погибших, сотни травмированных

Землетрясение в Пакистане: более 20 погибших, сотни травмированных

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В результате землетрясения, которое произошло на севере Пакистана в регионе Кашмир во вторник, 24 сентября, погибли по меньшей мере 22 человека, еще несколько сотен человек были травмированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 балла был в 23 километрах севернее города Джелам, что примерно в 120 километрах к юго-востоку от столицы Пакистана Исламабада.

Местные СМИ сообщают о масштабных разрушениях зданий и дорог, вырванные с корнем деревья, повреждены автомобили и другие разрушения. Больше всего пострадала территория между городами Джелам и Мируп.

В службе чрезвычайных ситуаций Пакистана сообщили, что спасательная операция может длиться день или два. К ней привлечено также армия, включая авиацию и команды оказания медицинской помощи. Местные власти также обещает немедленную помощь пострадавшим.

Предыдущее масштабное землетрясение в этом регионе Пакистана произошло в 2005 году, тогда природная катастрофа унесла жизни более 80 000 человек.

Напомним, в Греции произошло мощное землетрясение.

Источник: УНН
Теги: землетрясение, Пакистан, жертвы
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