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Макрон: "Нормандский саммит" состоится в ближайшие недели

Макрон: "Нормандский саммит" состоится в ближайшие недели

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Саммит в "нормандском формате" состоится в ближайшие недели, заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом Макрон сказал в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает УНН со ссылкой на трансляцию выступления в Twitter.

"В следующие недели состоится саммит в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств", - заявил Макрон.

Эмманюэль Макрон похвалил действия украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина за прогресс в вопросе решения военного конфликта в Донбассе.

"Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг", - отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе. "Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи в нормандском формате результатов по конкретным срокам прекращения войны на востоке Украины и возвращения территорий государства.

Как сообщал УНН, встреча в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России должна была состояться во вторник, 17 сентября, но Российская Федерация по техническим причинам не смогла принять в ней участие.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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