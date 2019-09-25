В Донецкой области судят фермера, который самовольно захватил 11 га земли и засеял подсолнечником

КИЕВ. 25 сентября. УНН. На скамье подсудимых - руководитель крестьянского фермерского хозяйства, который в конце 2017 года, злоупотребляя полномочиями, самовольно занял и засеял подсолнечником земельный участок коммунальной собственности площадью почти 11 га, расположенной в с. Малиновка Славянского района и относится к землям жилой и общественной застройки, чем вызвал Николаевской городской объединенной территориальной общине материальный ущерб на сумму 146 тыс грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры завершено расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка, которым нанесен значительный вред его законному владельцу или собственнику) УК Украины.

Сейчас доказательства совершения должностным лицом указанных правонарушений прокуратурой исследованы и с обвинительным актом направлены в суд.

Максимальное наказание по санкциям статей - арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Напомним, в ЮАР суд конфисковал самолет Airbus по иску фермера.